2017 yılında Almanya’nın kuzeybatısındaki Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Borsum köyü yakınlarında metal dedektörüyle keşfe çıkan 31 yaşındaki adam, yüzlerce gümüş sikke, bir altın yüzük, bir altın sikke ve birkaç gümüş külçeden oluşan olağanüstü bir koleksiyon buldu. Ancak buluntuları o dönem yetkililere bildirmedi. Üstelik arkeolojik kazı ruhsatı da yoktu. Adam, tarihi bulguyu yalnızca bu yılın nisan ayında polise ve anıt koruma birimlerine teslim etti.

450 ROMA SİKKESİYLE REKOR KIRAN KEŞİF

Yetkililerin bölgeye gitmesiyle birlikte Hildesheim Anıtları Koruma Dairesi uzmanları, alanı incelemeye aldı. Ekim ayının başlarında yürütülen yeni arkeolojik kazılarda birkaç sikke daha bulundu ve toplam sayı 450’ye ulaştı. Bu rakam, Aşağı Saksonya’da bugüne kadar tespit edilen en büyük Roma sikkesi koleksiyonlarından biri anlamına geliyor.

ROMA VE GERMEN DÜNYALARININ KESİŞTİĞİ DÖNEM

Uzmanlar, sikkelerin Roma Cumhuriyeti’nin çöküşüyle başlayan erken İmparatorluk dönemine ait olduğunu belirtti. Arkeolog Sebastian Messal, buluntuların “muazzam bilimsel öneme sahip” olduğunu vurgularken, yapılacak detaylı analizlerin sikkelerin kim tarafından ve neden gömüldüğünü aydınlatabileceğini söyledi.

Uzmanlar, “Bu hazinenin bir Roma tüccarına mı yoksa Cermen kabilelerine mi ait olduğunu ancak analizlerden sonra anlayabileceğiz” dedi.

DEFİNECİ AFFEDİLDİ, EĞİTİM ALDI

Buluntuyu sonunda devlete teslim eden adam, şu anda resmî metal dedektör kursuna katılarak eğitim alıyor. Savcılık ise zamanaşımı süresi dolduğu için yasa dışı kazı nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulamadı. Aşağı Saksonya yasalarına göre metal dedektör kullanıcılarının, arkeolojik alanlara zarar vermeden keşif yapabilmeleri için özel lisans alması gerekiyor.