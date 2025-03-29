19 yaşındaki Mimi Bouchard'un hayatı bir kitapla değişti. Banka hesabında sadece 9 dolar olan genç kız, bu parayla işe girdi ve şimdi milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu.

4 İŞTE ÇALIŞIYORDU, HAYATI BİR KİTAPLA DEĞİŞTİ

4 işte birden çalışan Mimi Bouchard, kazandığı parayı çevrimiçi çıkaracak olan dergi için harcıyordu. Ta ki Jack Canfield'ın Başarı İlkeleri kitabını eline alana kadar. Bu kitabı okuduktan sonra resmen hayatı değişti. Başarının şansla gelmediğini söyleyen Bouchard, bunun zihniyet ve eylem değişimiyle olduğunu ifade etti.

İşe başladığında pek bilgisi olmadığını aktaran Bouchard, bunu kişisel gelişim kitaplarıyla geliştirdiğini söyledi. İlk olarak meditasyon denediğini fakat bunun kendisine göre olmadığını aktaran Bouchard, "Oturup zihnimi temizlemeye çalışmak, hedef odaklı doğamdan kopuk hissettirdi" dedi.

HESABINDA SADECE 10 DOLAR VARDI

Banka hesabında 10 dolardan az bir parayla işe başladığını ve daha sonra 40 milyon doları aşan bir uygulama geliştirdiğin söyleyen Bouchard, hayatını değiştirecek enerjiyi yakaladığını belirtti. Kısa sürede hayallerini geliştirdiğini söyleyen genç kız, şimdi multimilyon dolarlık bir uygulamanın sahibi. Ve insanlara hayallerine kavuşmaları için yardımcı oluyor.

ŞİMDİ MULTİMİLYON DOLARLIK BİR SERVETE SAHİP

Ses uygulaması geliştiren Bouchard, bu uygulamayla bilinçaltını yenden yapılandırıyor. Bouchard geliştirdiği uygulamasına dair, "Pasif bir şekilde dinlemek yerine, her gün zaten yaptığınız şeyleri yaparken aktif olarak gelecekteki benliğinize adım atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bouchard, "Düşüncelerimiz ve duygularımız enerjik bir frekans yayar ve biz bu frekansı değiştirdiğimizde kendimizi bu enerjiye uyan fırsatlarla, insanlarla ve koşullarla uyumlu hale getiririz" diyor.