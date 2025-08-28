Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin, cesur kıyafetleri, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sevdiği insanlara tutku ile bağlı olduğunu söyledi.

"KOLAY KOLAY VAZGEÇMEM"

Şahin "Yanımdaki herkesi yüceltirim. Elimde ne varsa her şeyi paylaşırım. Kolay kolay vazgeçmem. Zor bir insanım ama hayatımdaki insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çabalarım. Değer veriyorsam herkesten ayrı ve ayrıcalıklı tutarım. Ama yanlış yapılırsa gözümde karıncadan bile daha küçük olur" dedi.