Cem YILDIRIM

Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde Anıtkabir, erken saatlerden itibaren kırmızı-beyaza büründü. Binlerce yurttaş, sabahın erken saatlerden itibaren Anıtkabir’e akın etti. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve karanfillerle mozoleye gelen yurttaşlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sundu.

ONA BİR DE DUA OKUDUM

-İki dizinde platin bulunduğunu, tek gözünün ise görmediğini söyleyen bir kadın, Anıtkabir ziyareti esnasında askerlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek, “Atatürk’ü gördüm, O’na bir de dua okudum. Nur içinde yatsın, yattığı yer mekan olsun” dedi.

-Anıtkabir’e Sakarya’dan geldiğini anlatan bir başka ziyaretçi “102. yılda bu coşkuyu yaşamak mutluluk ve onur verici. Mutluluğumu kelimelerle tarif edemem. 102 yıllık bir Cumhuriyet’in içerisinde olduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum” diyerek duygularını ifade etti.

“Çok duyguluyum. Anlatacak durumda değilim, o kadar ağladım ki...” diyen başka bir yurttaş “Bu vatanı bize emanet etti, gitti ama bir yandan satılıyor. Ona da üzülüyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Yattığı yer kendini incitmesin” diyerek hissettiklerini anlattı.

‘SATILIYOR, ÜZÜLÜYORUZ’

-Yurt dışından geldiğini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’de olmak istediğini söyleyen bir ziyaretçi de duygularını, “Bu havayı yerinde tatmak istedim. Ne mutlu Türk’üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet” şeklinde aktardı.

MUTLU VE COŞKULUYUZ

-Anıtkabir’i arkadaşlarıyla ziyarete gelen bir kız çocuğu ise “Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olduğu için biz kızlar daha çok şevkliyiz. Ata’mızın bize verdiği haklardan dolayı ayrı bir gurur ve şevk içindeyiz. Daha da mutlu ve coşkuluyuz.” diye konuştu.

Batığa dalıp bayrak açtılar

İzmir Çeşme’de dalgıç polisler su altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim’i kutladı. Aliağa’ya söküm için götürülürken 2004’te batan Monem gemisi, serbest ve tüplü dalış tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla 5 kişilik dalış ekibi, Çeşme açıklarındaki batığa daldı.

Cumhuriyet için koştular

Gemlik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Cumhuriyet Koşusu” düzenledi. Manastır Saklı Bahçe’den başlayan ve sahil boyunca devam ederek Atatürk Stadyumu’nda sona eren 5 kilometrelik parkurda yaklaşık 200 sporcu ter döktü.

Kadınlar kategorisinde Deniz Köken birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise İsmail Özkan birinciliği kazandı.

200 öğrenci bir ay çalıştı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu’nda 200 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı için 1 ay süren hazırlığın ardından okul bahçesinde koreografi sergiledi.

6’ncı sınıf öğrencisi Muhammed Kaya, “1 ay uğraştık ve başardık. Bizim için çok güzel bir etkinlikti” dedi. 7’nci sınıf öğrencisi Asmina Deniz ise “Böyle bir anı bırakmak çok hoşumuza gitti” ifadelerini kullandı.

Gençler Mogan’da kürek çekerek kutladı

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) koordinasyonunda görme yetersizliği olan gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Mogan Gölü’nde kürek çekerek kutladı. Farklı üniversitelerden öğrenciler ile görme yetersizliği olan 17 genç, Atılım Üniversitesi Kürek Kulübü sporcularıyla iki gün eğitim aldı. Etkinlikte gençler, rehber öğrenciler eşliğinde 10. Yıl Marşı söyleyerek kanolara yerleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte gençler, hocaların koordinatörlüğünde gölde kürek çekti.

Kaymakam zeybeği

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılı Fethiye’de de coşkuyla kutlandı. Fethiye Şehir Stadı’nda düzenlenen törende Kaymakam Fatih Akkaya’nın halk oyunları ekibi ile zeybek oynaması büyük ilgi gördü. Kaymakam Akkaya uzun süre alkışlandı. Akkaya, “Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en değerli mirastır. Bu emaneti yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir” dedi.