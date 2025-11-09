Sosyal medya platformu Instagram'da 276 bin takipçisi bulunan Tuğba Çubuk, yaptığı son paylaşım ile tepkilerin hedefi oldu.



Çubuk, içerisinde yer aldığı lüks otomobilin arkasına "Umre'ye gidiyorum. Kutlamak için kornaya basın" yazılı bir afiş yapıştırırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

'DİNİ KONULARI ŞOVA DÖNÜŞTÜRMEYİN'



Milyonlarca kullanıcı, Çubuk'un paylaştığı görüntüleri alıntılayarak, dini konuların istismar edilerek şov aracı haline getirilmesine tepki gösterdi.



Çubuk'un paylaşımının altına 3 binin üzerinde eleştiri yorumu gelirken, söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.