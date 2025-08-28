Konya’daki Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal, kıyafetinin “açık” olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetmişti. Uysal’ın bu tavrı büyük tepki çekmişti. “Teşhircileri muayene etmiyorum” sözleriyle hastayı reddeden doktorun, İsrail ordusunun 2010 yılında Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan “Gazze Özgürlük Filosu”ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda yaralanan İsrail askerlerini tedavi ettiği ortaya çıktı. Uysal’ın bu çelişkili tutumu sosyal medyada gündem oldu.

Meram Devlet Hastanesi’nde göz doktoru olarak görev yapan Hasan Hüseyin Uysal, kadın hastasının kıyafetinin uygunsuz olduğunu ileri sürerek muayene etmeyi reddetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Uysal’ın, muayene olmak için gelen genç kadına “Teşhircileri muayene etmiyorum” dediği, kadının ise “Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek tepki gösterdiği görüldü. Doktorun bu sözlere karşılık, “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİNİ TEDAVİ ETMİŞ

Hipokrat Yemini’ne aykırı davranarak kıyafetini gerekçe gösterip hastasını muayene etmeyen Uysal’ın, Mavi Marmara saldırısı sırasında yaralanan İsrail askerlerini ise tedavi ettiği ortaya çıktı.

Ayrıca İHH Konya Şube Başkanı olduğu öğrenilen Uysal, Anadolu’da Bugün Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Gazze’ye yardım götürmek için katıldığı Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısında yaralanan askerleri tedavi ettiğini belirterek “Birden fazla İsrail askeri kavga ve boğuşma sırasında yaralanarak getirildi. Onların da tedavisini yaptık. Nihayetinde biz Müslümanız. Bir kişi yaralı olarak gelmişse, ona yapılması gerekeni, kendi kardeşlerimize yaptığımız gibi yaparız.” dedi.

Uysal’ın bu çelişkili tutumu sosyal medyada büyük tepki çekti.