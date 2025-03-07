Endometriozisin üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkileyen bir sorun olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer İlker Göçmen, “Endometriozisin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı kadınlarda hiç belirti görülmeyebilir. Belirtilerin şiddeti, hastalığın yaygınlığı ile her zaman ilişkili olmayabilir. Ağrılı adet kanaması, ağrılı cinsel ilişki, kronik pelvik ağrı, kısırlık, bağırsak sorunları, idrar yaparken ağrı, yorgunluk, şişkinlik, adet düzensizliği endometrio’zis belirtilerinden olabilir” ifadelerini kullandı.

‘ERKEN ADET GÖRME RİSKİ ARTIRIR’

Ailesinde endometriozis öyküsü bulunan kadınlarda bu hastalığın görülme olasılığının daha yüksek olabileceğine değinen Op. Dr. Göçmen, “Bazı araştırmalar erken adet görme, uzun süren adet kanamaları gibi faktörlerin endometriozis riskini artırabileceğini göstermektedir. Her kadında aynı tip endometriozis görülmeyebilir veya endometriozis tipleri birarada görülebilir. En sık görülen endometriozis tipi yüzeyel peritoneal olarak bilinir.

Bunun dışında over endometriozis yani çikolata kisti ile derin endometriozis vardır. Endometriozis, üreme çağındaki kadınların önemli bir kısmını etkileyen, kronik, ağrılı ve infertiliteye yol açabilen bir rahatsızlıktır. Tanı ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle, belirtileri olan kadınların bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması önemlidir. Tedavi planı kişiye özel olmalı ve hastanın ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır” diye konuştu.

‘YUMURTALIK KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR’

“Endometriozisin pelvik bölgede yarattığı iltihaplanma, yapışıklıklar ve hormonal dengesizlikler, sperm ve yumurta kalitesini, döllenmeyi, tüplerdeki geçişi ve embriyo yerleşimini olumsuz etkileyebilir” diyen Op. Dr. Göçmen, “İnfertilite tedavisi için cerrahi ve yardımcı üreme teknikleri (IVF) kullanılabilir. Endometriozis ile yumurtalık kanseri arasında bir ilişki olabileceği düşünülmektedir. Özellikle endometriomalar, yumurtalık kanseri riskini artırabilir. Ancak bu risk düşüktür ve sadece atipik hücre gösteren endometriomalar gerçek bir kanser öncüsü olarak kabul edilir” ifadelerini kullandı.

Son olarak endometriozisin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek kronik bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Op. Dr. Göçmen, “Ağrı, yorgunluk, sosyal yaşam kısıtlılıkları, iş gücü kaybı, cinsel yaşam sorunları ve ruhsal sıkıntılar gibi birçok alanda sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, tedavi planı oluşturulurken hastanın tüm bu sorunları dikkate alınmalı, hasta merkezli bir yaklaşım benimsenmelidir. Hastaların uzun ve zorlu bir süreç geçirebileceği unutulmamalı, onlara destek ve empati gösterilmelidir” dedi.