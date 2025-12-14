Sıcaklıklar kısa sürede mevsim normallerine gerilerken, kışın soğuk yüzü evlerde kombilerin açılmasına neden oldu.



Binlerce lira doğal gaz faturası ödemesine ve düzenli olarak kombiyi açık tutmasına rağmen evini yeterince ısıtamayan milyonlarca, verimsiz petekleri nasıl ilk günkü haline getirebileceğini merak ediyor.



Deneyimli tesisatçılar, peteklerin yeterince ısıtmaması halinde üç yöntem ile evi hamam gibi sıcak hale getirebileceğinizi belirterek, önemli notlar paylaştı.

İŞTE ODALARI SICACIK YAPMANIN 3 YOLU



Doğal gaz kullanılan evlerde ısı çıkışını artırmanın 3 pratik yolu bulunmakta. Fantastic Services'ten tesisatçı Zhelyazko Yanchev, Express gazetesine verdiği röportajda herkes tarafından kullanılabilecek en basit yöntemlerin detaylarını paylaştı.



Pahalı aletlere gerek kalmadan onarılabilecek bu hatalar ise şu şekilde:



TOZ VE KİRİ TEMİZLEYİN



Peteklerin yeterince ısı vermemesinin ilk yolu, radyatörün üstünün toz ve kirle kaplanmış olmasıdır. Yanchev, "Radyatörler, sıcak havanın yükseldiği doğal konveksiyon prensibiyle çalışır. Soğuk hava alttan radyatöre çekilir ve üstten sıcak olarak çıkar" diye uyarıda bulunarak, peteklerin üzerine ya da altına yerleştirilen herhangi bir nesnenin de ısı sürecini olumsuz yönde etkileyebileceğini hatırlatıyor.

PETEK SIVISINI YENİLEYİN



Doğal gaz petekleri, içlerinde yer alan sıvının ısınması yoluyla odaya sıcaklık yaymaktadır. Ancak uzun süreli kullanımlar, kademeli olarak peteklerin içerisindeki sıvı miktarının azalmasına neden olabilir. Daha az su, daha düşük ısı anlamına gelir ve petekleriniz ilk günkü performansını veremez.



Bu nedenle her kış öncesinde doğal gaz peteklerinin içini açmalı ve sıvı eksikliğini gidermelisiniz.



PETEKLERİN İÇİNİ TEMİZLEYİN



Peteklerin dışında yer alan toz ve kire kıyasla, içeride biriken tortular ısının azalmasında daha etkilidir. Ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın, zamanla peteklerin içerisinde yoğun tortular oluşur. Bu tortu, kazan arızalarının ana nedenidir ve ısıtma sisteminde aşınmaya ve yıpranmaya hızla yol açabilir, bu nedenle içten temizlenmesi çok önemlidir.