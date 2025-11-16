Fransa’nın güneyindeki Marsilya kenti yakınlarında bulunan bir Tesla otomobil galerisi, gece saatlerinde otoparkında çıkan yangınla sarsıldı. Fransız basınında yer alan habere göre yangın kısa sürede büyüyerek Tesla marka araçların bulunduğu açık otoparkı etkisi altına aldı.

24 SIFIR ARAÇ KÜL OLDU

Le-Pen-Mirabeau bölgesinde bulunan Tesla galerisinin otoparkında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı ve toplam 24 aracın tamamen tahrip olduğu ifade edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

Yetkililer, elektrikli araçlarda bulunan yüksek voltajlı bataryaların yangının kontrolünü zorlaştırdığını belirtirken, ekiplerin özel müdahale yöntemleri kullandığı aktarıldı.

Fransız polisinin ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattığı, olası kundaklama ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Güvenlik kameralarının incelenmesi ve teknik raporların tamamlanmasıyla birlikte yangının kesin sebebinin ortaya çıkarılması bekleniyor.