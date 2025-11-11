Tesla'nın en çok satan aracı Model Y'nin program müdürü Emmanuel Lamacchia, 8 senenin ardından şirketten ayrıldı. Ayrılık, Cybertruck programının başındaki Siddhant Awasthi'nin de ayrıldığını açıklamasından sadece saatler sonra geldi.

Emmanuel Lamacchia, 2018 yılında Tesla'ya katıldı ve 4 yıldan fazla süre Model Y programını yönetti, üretimini ve birden fazla fabrikada uluslararası lansmanını denetledi. Siddhant Awasthi ise kariyerine 8 sene önce Tesla'da stajyer olarak başlamış ve paslanmaz çelik kamyonetin piyasaya sürülmesinde önemli konumda.

Şirket, robotaksilere ve yapay zeka destekli projelere yönelirken, son bir yılda Model 3'ü piyasaya süren Daniel Ho ve Model S ile X programlarını yöneten David Zhang da dahil olmak üzere bir dizi kıdemli program müdürünü kaybetti.