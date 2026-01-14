Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda kararın detaylarını duyurarak, “Tesla, 14 Şubat’tan sonra FSD satışını durduracak. FSD, bundan sonra yalnızca aylık abonelik olarak sunulacak” ifadelerini kullandı. Musk, değişikliğin gerekçesine ilişkin ek bir açıklama yapmadı.

AYLIK 99 DOLAR

Bloomberg’in haberine göre FSD aboneliği, halihazırda aylık 99 dolar bedelle kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu model, ABD’de fiyatı yaklaşık 8 bin dolara ulaşan FSD için gereken yüksek peşin ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Böylece kullanıcılar, sistemi tek seferde satın almak yerine aylık ödeme yaparak kullanabilecek.

BYD ETKİSİ

Söz konusu kararın, Tesla’nın son dönemde yaşadığı satış performansı gerilemesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Şirketin elektrikli araç üretiminde liderliği Çinli BYD’ye kaptırması, Tesla’nın stratejik önceliklerini yeniden şekillendirmesine yol açtı.

Bu kapsamda şirketin, FSD’nin yanı sıra robot taksiler ve insansı robotlar gibi teknoloji odaklı alanlara daha fazla ağırlık verdiği ifade ediliyor.

FSD NEDİR?

FSD (Full Self-Driving), Tesla tarafından geliştirilen ve araçların sürücü müdahalesi olmadan hareket etmesini hedefleyen gelişmiş bir sürüş destek sistemi olarak tanımlanıyor.

Sistem; kamera, sensör ve yapay zeka yazılımı sayesinde şerit takibi, otomatik hızlanma ve frenleme, kavşaklarda dur-kalk ve yönlendirme gibi işlevleri yerine getiriyor.

Ancak FSD, tüm bu özelliklerine rağmen tamamen otonom olarak kabul edilmiyor. Tesla, sistemin kullanımında sürücünün her an araca müdahaleye hazır olması gerektiğini vurguluyor. Yeni abonelik modeliyle birlikte FSD’nin kullanım şekli değişirken, sistemin teknik sorumluluğu ve sürücü rolü aynı şekilde devam edecek.