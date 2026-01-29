Tesla, amiral gemisi modelleri Model S ve Model X’in üretimini kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın otomotivden robotik ve yapay zekâ tabanlı ürünlere geçiş stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Tesla CEO’su Elon Musk, 2025’in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Model S ve Model X programlarının sona ereceğini duyurdu. Musk, üretimin önümüzdeki çeyrekten itibaren aşamalı olarak durdurulacağını ifade ederek süreci “onurlu bir terhis” olarak nitelendirdi.

Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında Model S ve X için kullanılan üretim hatlarının, Tesla’nın insansı robotu Optimus için yeniden yapılandırılacağı açıklandı. Şirket, tesisin yıllık 1 milyon adet robot üretim kapasitesine ulaşmasını hedefliyor. Planlamaya göre üretimin 2026 sonuna kadar başlaması, robotların ise 2027’de halka sunulması öngörülüyor.

OTOMOTİV GELİRLERİ YÜZDE 11 GERİLEDİ

Tesla’nın 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçları, otomotiv gelirlerindeki düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna göre hisse başına kâr 0,50 dolar olurken beklenti 0,45 dolar seviyesindeydi. Toplam gelir 24,9 milyar dolar olarak açıklanırken, piyasa tahmini 24,79 milyar dolardı. Otomotiv gelirleri yıllık bazda yüzde 11 gerilerken, yıllık toplam gelir 94,8 milyar dolar ile yüzde 3 düşüş gösterdi. Bu düşüş, şirket tarihinde bir ilk olarak kaydedildi.