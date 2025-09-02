Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye pazarında dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Ağustos ayında tüm Avrupa’da 8 bin 837 adetlik satış yapan Tesla, Türkiye’de tek modeliyle bu rakama neredeyse eşit bir sonuç elde ederek otomotiv gündemine damga vurdu. Tesla, ağustostaki satış performansıyla elektrikli otomobil pazarında sekiz ayın ardından Togg’u liderlikten indirdi.

AVRUPA'DA SATIŞLARI YÜZDE 42 DÜŞTÜ

ODMD’nin verilerine göre Tesla, ağustos ayında Avrupa genelinde satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 düştüğü bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Şirket, kıta genelinde yalnızca 8 bin 837 adetlik satışa ulaşırken, Türkiye’de tek modelle yakaladığı başarı dikkat çekti.

Tesla’nın Türkiye’de satışa sunduğu tek modeli olan Model Y, aynı ayda 8 bin 730 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu sonuçla Model Y, Türkiye’de ağustos ayının açık ara en çok satılan otomobili oldu. Model Y, Renault Megane, Renault Clio ve Fiat Egea ailesi gibi yerli üretim modelleri geride bırakarak liderliği eline aldı.

8 ay sonunda ise 25 bin 756 adet satışla Model Y en çok satılan 4. model oldu.

