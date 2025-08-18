Otomotiv sektörünün son yıllarda gündem olan devlerinden Tesla, satışlardaki sert düşüş nedeniyle İngiltere’de araç kiralama ücretlerini neredeyse yarı yarıya indirdi. Artık İngiliz sürücüler, bir yıl öncesinin fiyatlarına kıyasla Tesla marka elektrikli araçları çok daha düşük maliyetlerle kiralayabiliyor.

DEPOLAMA ALANI KALMADI

Şirketin daha fazla satış yapabilmek için araç kiralama firmalarına yüzde 40’a varan indirimler teklif ettiği belirtiliyor. Raporda, bu indirimin yalnızca satış zorluklarından değil, aynı zamanda İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanı bulunmamasından da kaynaklandığı vurgulandı.

SATIŞLAR %60 DÜŞTÜ

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) verilerine göre, Tesla’nın İngiltere’de temmuz ayı satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 gerileyerek 987 adede düştü. Aynı dönemde İngiltere genelinde yeni araç kayıtları da yıllık bazda yüzde 5 oranında azaldı.

SMMT, 2025 yılında pil elektrikli araçların yeni kayıtlar içindeki payının yüzde 23,8’e ulaşacağını öngörüyor. Bu oran, daha önce açıklanan yüzde 23,5’lik tahminden biraz daha yüksek.

Reuters, Tesla’dan konuya ilişkin yorum talebinde bulunsa da şirketten henüz bir yanıt gelmedi.