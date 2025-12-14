Elektrikli araç (EV) üreticisi Rivian, otonom sürüşte büyük bir sıçrama yapıyor: 45 bin dolar civarındaki R2 SUV için kendi geliştirdiği Rivian Autonomy Processor (RAP1) AI çipini duyurdu. Bu çip, Nvidia bağımlılığını bitirerek maliyetleri düşürüyor ve Seviye 4 otonom sürüş vaat ediyor. Çoğu koşulda eller serbest, gözler yolda olmadan araç kullanma. Öte yandan mevcut R1T ve R1S modelleri için yeni OTA (over-the-air) güncellemeleri geliyor.

R2'de RAP1 Çipi ile Nvidia'ya veda edecek

Seviye 4'e merhaba diyen Rivian, 5nm sürecinde üretilen RAP1'i hafıza ve işlemciliği tek modülde birleştirerek geliştirdi . Ayrıca bu bu sayede enerji verimliliği ve maliyet avantajı sağlıyor.

Rivian şu anda çiplerini Nvidia'dan tedarik ediyor, ancak R2 gibi gelecekteki araçlarında maliyetleri düşürmek için kendi bünyesinde geliştirdiği silikonlu yeni tescilli çipler kullanacak.

Bu çiplerin ilk versiyonuna Rivian Otonomi İşlemcisi (RAP1) adı veriliyor ve bu çiplerden ikisi, markanın ACM3 olarak adlandırılan üçüncü nesil otonom bilgisayar modülüne güç verecek.

Teknoloji meraklıları için Rivian, bu modülün saniyede 1,6 milyar işlem gerçekleştirebildiğini ve saniyede 5 milyar piksel görüntü verisini işleyebildiğini iddia ediyor.

RAP1 özellikleri

Üçüncü nesil otonom bilgisayar modülü (ACM3), iki RAP1 çipiyle saniyede 1600 trilyon işlem ve 5 milyar piksel görüntü işliyor. Sensörler 11 HD kamera, 5 mm-dalga radar, yeni lidar (lansman sonrası eklenecek). SAE Seviye 4 nokta nokta otonom navigasyon, çoğu koşulda sürücüsüz aracı kullanabileceksiniz.

Rivian'ın patronu RJ Scaringe: "Bu donanım, R2 ve gelecek modellerde Seviye 4 sağlayacak. Koşullar sağlandıkça sürücüsüz taksi gibi çalışacak."

Tesla'ya yeni rakip mi geliyor?

Rivian bu hamlelerle Tesla'ya meydan okuyor. R2 üretimi 2026 yılını ilk çeyreğinde başlıyor ve güncellemeler hemen devreye girecek.

ABD fiyatı ile 45 bin dolar olan R2, Tesla Model Y'ye direkt rakip olabilir.

R1T ve R1S'e yeni OTA güncellemeleri

Aynı zamanda mevcut R1T ve R1S modelleri için yeni OTA (over-the-air) güncellemeleri de geliyor. Bu çip ile birlikte daha hızlı şarj, yeni sürücü yardım özellikleri ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yolda.

Mevcut R1 modelleri için duyurulan güncellemeler ise şöyle

Daha Hızlı Şarj: DC hızlı şarj hızı artırıldı, pil yönetimi optimize.

Yeni Sürücü Yardım Özellikleri: Adaptif cruise control ve şerit tutma iyileştirmeleri, trafik ışığı tanıma.

Arayüz Yenilikleri: Unified Intelligence (RUI) AI asistanı, doğal konuşma ve araç kontrolü ise 2026 başı tüm modellere gelecek.

Öte yandan Nvidia tabanlı eski sistemlerden RAP1'e geçiş, maliyetleri %30-40 düşürülmesi öngörülüyor.