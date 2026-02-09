CHP’de yerel yönetimlere yönelik soruşturmalar ve transfer operasyonları iki farklı siyasetçi tipini ortaya çıkardı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 212 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Zeydan Karalar, hafta sonunda memleketi Adana’da gövde gösterisi yaptı. CHP lideri Özgür Özel’in de katılımıyla ‘Büyük Kucaklaşma’ mitingi gerçekleştirildi. Halk meydanlara sığmadı. 2024 yerel seçiminde Adanalı seçmenin yüzde 46.5 desteğiyle başkan seçilen Karalar, baskılara boyun eğmedi.

YÜZDE 50 İLE SEÇİLMİŞTİ

Uğur Mumcu Meydanı’nı dolduran onbinlerce kişi “Adana seninle gurur duyuyor” diye Karalar’a destek verdi. Adanalıların Karalar’a olan desteği yüzde 60’lara çıktı. Sandıkta CHP seçmeninin yüzde 50 desteğiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ‘topuklu efe’ lakaplı Özlem Çerçioğlu ile baskılara dayanamadı ve AKP’ye geçti. Çerçioğlu, ‘alnım ak, başım dik’ mesajı verse de CHP’li Gökan Zeybek’in “Aydın’da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek” sözleri gerçek oldu.

TEPKİLER DİNMİYOR

7 aylık AKP’li Çerçioğlu, katıldığı her toplantı ve etkinlikte protesto ediliyor. Aydınlı seçmen kimi zaman sloganlarla kimi zamanda açtıkları pankartlarla Çerçioğlu’na tepkilerini dile getiriyor. Yapılan anket çalışmaları da Çerçioğlu’nun oylarının eridiğini gösteriyor. Hatta CHP’li bir isim, AKP’de rakibi olan Mustafa Savaş’ın aldığı oyu bile alamaz” diyerek yaşanan oy kaybına dikkat çekti.

Adanalılar Karalar’ı bağrına bastı

Hemşehrileri Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleriyle tutuklanan Zeydan Karalar’ın tahliyesi için dayanışma çadırı kurdu, mitingler düzenledi. 212 gün sonra Adana’ya giden başkanları Karalar’ı büyük bir coşkuyla bağrına bastı.