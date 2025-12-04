Survivor'da elde ettiği şampiyonlukla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Canseven, yarışma sonrası da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Samimi tavırları ve enerjik kişiliğiyle dikkat çeken Canseven, sosyal medyada da milyonlara hitap ediyor.

HAZİRAN'DA ASKERE GİDECEKTİ

Canseven, bir süre önce askerlik görevini nerede yerine getireceğini açıklayarak sevenlerini bilgilendirmişti. Ünlü fenomen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görev yapacağını belirterek, "Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın" notunu düşmüş, böylece askerliğe dair heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.

Yakın zamanda belgelerini teslim aldığını da duyuran Canseven, bu sürece dair kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

ASKER TIRAŞI OLDU

Teslim gününün yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan ünlü isim, son olarak asker tıraşı olduğunu gösteren bir fotoğrafını yayınladı. Canseven’in yeni imajı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Askerlik sürecine sayılı günler kalan Cemal Can Canseven’in paylaşımı, hayranları tarafından yoğun bir şekilde yorumlanarak destek mesajlarıyla karşılandı.