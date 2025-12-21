Aydın’da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın bir zeytinlikte başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

Olayın ardından tutuklanan erkek arkadaşı 19 yaşındaki Efe Fidan hakkında, “tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma dosyasına giren detaylar ise cinayetin planlı olduğunu ortaya koydu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, 6 Ağustos’ta saat 23.30 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan, zeytinlik alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"TELEFONU BUL" UYGULAMASINDAN BULDUM YALANI

Fidan, ilk ifadesinde Teslime’yi “telefon bul” uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde onun ölü olduğunu öne sürdü. Mahkemede ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini, Teslime’nin ise “Seni seviyorum” dedikten sonra intihar ettiğini iddia etti.

AYRILMAK İSTEDİ, KABUL ETMEDİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanık Efe Fidan’ın ifadelerinin çelişkili olduğu vurgulandı. İddianamede, Teslime Hanedan’ın ayrılmak istediği, Efe Fidan’ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.

Dosyada, olaydan bir gün önce Teslime’ye şiddet uygulandığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının bulunduğu, sanığın “intihar” iddiasının son günlerdeki yazışmalarla örtüşmediği ifade edildi.

"İNTİHAR DEĞİL, YAKIN ATIŞ"

İddianamede yer alan adli tıp raporunda, Teslime Hanedan’ın intihar ettiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Atışın “bitişik atış” değil, “yakın atış” olduğu tespit edilirken, Hanedan’ın elinde atış artığı bulunmadığı kaydedildi.

Silahın teminine ilişkin kamera görüntülerinin de sanığın beyanlarını doğrulamadığı, Fidan’ın olay öncesi ve sonrası konuşmalarında öldürmeye yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı aktarıldı.

"BABANI ARAYACAĞIM"

İddianamede, Efe Fidan’ın olaydan bir gün önce Teslime Hanedan ve arkadaşlarının uyuşturucu kullandığını öğrenmesi üzerine arabayla peşlerine düştüğü, önlerini keserek yanlarındaki bir kişiyi darp ettiği belirtildi. Daha sonra Teslime ile evde görüştüğü, burada genç kadını elinden yaraladığı ve boğazını sıktığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca Fidan’ın Teslime’ye daha önce verdiği 16 bin TL’yi geri istediği, paranın harcandığını öğrenince ailesini aramakla tehdit ettiği; Teslime’nin de bunun üzerine babasını arayacağını söylemesi sonrası ölümle tehdit edildiği kaydedildi.

Telefon kayıtlarında ise Teslime Hanedan’ın uyuşturucudan kurtulmak istediği, Efe Fidan’ın bunu engellediği yönünde ifadeler yer aldı.

Tüm delilleri birlikte değerlendiren savcılık, Efe Fidan’ın Teslime Hanedan’ı önceden planlayarak olay yerine götürdüğü, başından silahla vurarak öldürdüğü ve cinayeti intihar gibi göstermeye çalıştığı kanaatine vardı.

Efe Fidan’ın yargılanmasına 12 Mart 2026 tarihinde başlanacak.