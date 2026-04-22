Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Hande Erçel uzun bir aradan sonra sosyal medyada ilk kez paylaşım yaptı.

MART AYINDAN BERİ İLK PAYLAŞIM

Hande Erçel, günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İki farklı markayla gerçekleştirdiği reklam iş birliğini duyuran Erçel, uzun bir aranın ardından yeniden takipçilerinin karşısına çıktı.

POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşım kısa sürede ilgi görürken binlerce beğeni ve yorum aldı. Marka çekimleri için kamera karşısına geçen oyuncunun verdiği pozlar ise dikkat çekti.





NE OLMUŞTU?

27 Mart 2026 tarihinde DHA'nın haberine göre; Ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında ifadesi alınan oyuncu Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti. Erçel'in serbest bırakıldığı öğrenildiği bilgisine ulaşılmıştı.

12 Nisan 2026 tarihli DHA'nın haberine göre; Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, kan ve idrar örneği alınan oyuncu Hande Erçel'in test sonucunda 'Morfin' maddesi belirlendi. Başsavcılık Erçel'de tespit edilen maddelerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderdi.

