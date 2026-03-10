İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yurtdışı dönüşünde 27 Şubat’ta havalimanında gözaltına alınan Görgülü’nün, Adli Tıp Kurumu’nda verdiği kan ve saç örneklerinin test sonuçları açıklandı. Yapılan incelemelerde örneklerde kokain maddesine rastlandığı öğrenildi.

Görgülü, gözaltı sürecinin ardından ifade işlemlerini tamamlayarak imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Ünlü şarkıcı ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaparken, test sonuçlarının yeniden incelenmesini talep etti.

Ünlü şarkıcı Edis, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım.

T.C. Adli Tıp Kurumu'nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.

Hukuka olan güvenim tamdır.

''Neden'' ve ''nasıl'' gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim. Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim. ''