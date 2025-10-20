Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında sabahın erken saatlerinde bir gayrimenkul ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Gayrimenkul ofisinde iki grup arasında çıkan kavgada Alper Al ve Ahmet Koç'un öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

ARAÇTAN SİLAHLA İNDİ, ÇATIŞMAYA GİRDİ...

Görüntülerde otomobille iş yerine gelen, birinin elinde av tüfeği bulunan 2 kişinin olay yerine doğru yürüdüğü, kısa süre sonra da koşarak uzaklaştığı, bu sırada peşlerinden 1 kişinin tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Elinde av tüfeğiyle kaçmaya çalışan kişinin vurulup düştüğü anlar görüntülere yansıdı. İki grubun, cuma günü başlayan anlaşmazlığı çözmek amacıyla 2 ay önce açılan iş yerinde bir araya geldiği iddia edildi.

CEZAEVİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, hayatını kaybeden Ahmet Koç'un bugün teslim olmak üzere cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi