Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında sabahın erken saatlerinde bir gayrimenkul ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Gayrimenkul ofisinde iki grup arasında çıkan kavgada Alper Al ve Ahmet Koç'un öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
ARAÇTAN SİLAHLA İNDİ, ÇATIŞMAYA GİRDİ...
Görüntülerde otomobille iş yerine gelen, birinin elinde av tüfeği bulunan 2 kişinin olay yerine doğru yürüdüğü, kısa süre sonra da koşarak uzaklaştığı, bu sırada peşlerinden 1 kişinin tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.
2 ÖLÜ, 1 YARALI
Elinde av tüfeğiyle kaçmaya çalışan kişinin vurulup düştüğü anlar görüntülere yansıdı. İki grubun, cuma günü başlayan anlaşmazlığı çözmek amacıyla 2 ay önce açılan iş yerinde bir araya geldiği iddia edildi.
CEZAEVİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, hayatını kaybeden Ahmet Koç'un bugün teslim olmak üzere cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi