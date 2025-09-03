Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tezgahların bereketli olduğunu, hamsi ve istavritin hem bolluğu hem de lezzetiyle öne çıktığını ifade etti. Özellikle palamutun azlığı dikkat çekerken, diğer türlerde çeşitlilik sağlandı.

GÜNCEL FİYATLAR BELLİ OLDU

Balık sezonunun açılışında fiyatların geçen yıla göre bir miktar arttığı görüldü. Tezgahlarda hamsi ve istavritin kilosu 200–250 lira, palamut 350–400 lira, çupra ise 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Balıkçılar, “Geçen yıl palamut bolluğu vardı, bu yıl ise sezonu hamsi ve istavrit ile açtık” diyerek fiyatlardaki artışa rağmen ilginin yüksek olduğunu dile getirdi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Hamsi, istavrit, palamut ve çupra balıklarının insan sağlığına olan faydaları:

HAMSİ

*Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için kalp ve damar sağlığını korur, kolesterolü dengeler.

*Beyin gelişimine katkı sağlar, unutkanlığı ve odaklanma sorunlarını azaltır.

*İçerdiği kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik ve diş sağlığını güçlendirir.

*Protein kaynağı olarak kas gelişimine destek olur, enerji verir.

*Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

İSTAVRİT

*Düşük yağ oranı ile hafif ve sindirimi kolay bir balıktır, diyet yapanlar için idealdir.

*B12 vitamini ve D vitamini deposudur; sinir sistemi ve kemik sağlığına katkı sunar.

*Kalp dostu balıklar arasında yer alır, düzenli tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltır.

*İçerdiği iyod sayesinde tiroid bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

*Kansızlığı önlemede etkili olan demir içerir.

PALAMUT

*Omega-3 yağ asitleri ile kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

*Yüksek miktarda protein içerir, kas kütlesini korur ve artırır.

*İçerdiği A vitamini göz sağlığını destekler, görme bozukluklarını önler.

*Palamut, metabolizmayı hızlandıran ve enerji sağlayan bir balıktır.

*Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar.

ÇUPRA

*D vitamini açısından zengin olup kemik erimesine karşı koruyucudur.

*İçerdiği çinko ve selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler.

*Omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp-damar sağlığını korur ve kolesterolü dengeler.

*Sindirimi kolaydır, mide ve bağırsak sağlığını destekler.

*Yüksek protein içeriğiyle büyüme çağındaki çocuklar ve sporcular için önemli bir besin kaynağıdır.