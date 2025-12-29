ABD'de bir müşteri tarafından tezgahta bırakılan, yani fiilen vazgeçilmiş bir piyango bileti, başka bir adamın hayatını değiştirdi. Şanslı kişi, bu bilet sayesinde 1 milyon dolarlık (yaklaşık 43 milyon TL) ikramiyenin sahibi oldu.

ABD yerel basınında yer alan bilgilere göre kazanan kişi mağazada kenara bırakılmış bir piyango biletini fark etti. Şansını denemek isteyen adam bileti satın aldı ve sonuç karşısında adeta donup kaldı.

"RAKAMI GÖRDÜĞÜMDE İNANAMADIM"

"Rakamı gördüğümde gözlerime inanamadım" diyen talihli, "Hayatımda böyle bir ödül kazanabileceğimi hiç düşünmemiştim. Gerçekten bir mucize" sözleriyle duygularını anlattı.

TEK SEFERDE ALMAYI TERCİH ETTİ

Kazanan biletin Detroit'te satın alındığı açıklandı. Talihli, ikramiyeyi yıllara yayılan ödeme yerine tek seferde almayı tercih etti. Vergiler düşüldükten sonra hesabına yaklaşık 693 bin dolar (yaklaşık 29.7 milyon TL) geçti.

Yetkililer, alternatif olarak ödemenin uzun vadeye yayılabildiğini ancak kazananın tüm parayı hemen almayı seçtiğini belirtti.

"MUTLULUKLA BİRLİKTE BASKI DA GELİYOR"

Yeni milyoner, kazancın sadece sevinç değil, aynı zamanda psikolojik bir yük getirdiğini de söyledi. "Bu kadar para kazanınca yüzlerce ihtimali düşünüyorsunuz ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk hissediyorsunuz" dedi.