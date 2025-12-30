ABD’nin New York eyaletine bağlı Westchester County bölgesinde bir ikinci el mağazasında alışveriş yapan kişi, sadece 1 dolara (yaklaşık 43 TL) aldığı ürünle adeta tarihe dokundu. Çerçeveli bir zarf ve el yazısı bir mektup satın alan alışverişçi, mektubun altında yer alan imzayı fark edince büyük bir sürpriz yaşadı.

MEKTUPTAKİ İMZA TARİHİ BİR İSME AİT

Reddit’te paylaşılan fotoğrafa göre, iki cümleden oluşan mektup dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill’e ait. Mektupta, “Nazik mesajınız için çok teşekkür ederim. Bana büyük bir memnuniyet verdi” ifadeleri yer alıyor. Mektubun altında ise Churchill’in imzası ve tarihi bulunuyor.

Ürünü paylaşan kullanıcı, “Bunu 1 dolara bulmak dün bana da büyük bir memnuniyet verdi” ifadelerini kullandı. Mektubu daha iyi koruyabilmek için müze camı, asitsiz pano ve yeni bir çerçeve yaptırmayı planladığını da ekledi.

‘SADECE İMZASI BİLE SERVET DEĞERİNDE’

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, “Antika bir kitapçıda Churchill’in kitapları ve hatıraları üzerine çalıştım. O dönemde sadece imzası olan bir parça bile en az 5 bin dolar ederdi” dedi.

Başka bir yorumcu ise, “Sadece imzası bile yaklaşık 750 dolar civarında satılıyor. Bu ise hem mektup hem zarf… Değerini tahmin etmek zor” ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre bu tür bir belge, yaklaşık 210 bin lira civarında bir değere ulaşabiliyor.

SADECE UCUZ DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR

İkinci el mağazaları yalnızca uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye de katkı sağlıyor. Kullanılmış ürünlerin yeniden değerlendirilmesi, atık miktarını azaltırken yeni üretim için harcanacak enerji ve kaynakların da önüne geçiyor.