Şanlıurfa'nın köklü aşiretlerinden Bini Yusuf aşiretinin mensubu olan 21 yaşındaki Celil Ağaç, askerlik görevini jandarma olarak yapmak üzere Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevlendirildi.

ALNINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

23 Eylül 2025 tarihinde saat 02.00 sularında cezaevinde görevli personel, Ağaç'ın alnından vurulmuş halde cansız bedenini buldu.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Şanlıurfa’da yaşayan ailesine, Celil Ağaç’ın intihar ettiğini bildirerek taziye dileklerinde bulundu.

AİLE İNTİHAR AÇIKLAMASINA İNANMIYOR

Serbestiyet'te yer alan habere göre, askerlik görevinin bitmesine yalnızca 10 gün kalan Ağaç'ın intihar ettiği iddiasına ailesi tarafından inanılmıyor. Ağabey Ömer Ağaç, kardeşi ile yaptığı son konuşmanın detaylarını şu şekilde anlattı:

“Celil, geçen hafta bazı arkadaşlarıyla basit bir nedenden tartışmış. ‘Terliğimi çalmışsınız’ demiş. Bunun üzerine birkaç kişi üzerine yürüyüp dövmüşler. Komutanlar araya girmiş, koğuşlarını değiştirmişler.

“Daha sonra Celil kışlada yürürken kavga ettiği erlerden biri önünü kesip, ‘Sen nöbet gününü bekle, gündüzün karanlık olacak. Cuma’ya sağ çıkmayacaksın’ diyerek tehdit etmiş.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİZ DİYORLAR'

“Celil’le aile olarak bizim son temasımız, hayatını kaybettiği haberini almamızdan önceki gün yani 22 Eylül Pazartesi günü oldu. Celil, Pazartesi günü ikindi vakti annemle yaptığı bu son konuşmada ‘Bana, seni öldüreceğiz diyorlar’ demiş. O konuşmanın sonunda da ‘Daha sonra arayacağım’ dedi. Ondan sonra da bir daha ulaşamadık.

“Anneme öyle demiş ama annem gerçekten öyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermemiş. Kimse ihtimal vermez zaten öyle bir duruma. Ama ertesi sabah, yani salı günü, ölüm haberini verdiler. Kardeşimin, gece 2 sularında nöbet tuttuğu alanda alnından vurulmuş halde bulunduğunu söylediler. Yani kardeşim, annemle konuştuktan 7-8 saat sonra vefat etmiş.

RAPORDA ÖLÜM NEDENİ 'BELLİ DEĞİL' YAZIYOR

“Kardeşimin psikolojisi gayet yerindeydi hiçbir problemi de yoktu. Asla intihar etmiş olamaz.

“İntihar ettiği iddiasıyla kardeşim için şehitlik unvanı verilmedi. Ama bize gösterilen raporda ‘ölüm nedeni belli değil’ yazıyor. Madem öyle bize neden intihar deniyor? Neden şehitlik unvanı verilmiyor?

“Biz olayın iyice araştırılmasını ve olayda sorumlu olan kim varsa ceza almasını istiyoruz. Biz Celil için adalet istiyoruz.”