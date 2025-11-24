Şanlıurfa Haliliye’nin Karşıyaka mahallesinde oturan Horuz ailesine, Sivas’ta askerliğini yapan çocukları 21 yaşındaki İbrahim Halil Horuz’un vefat haberi ulaştı. Hayatını kaybettiği belirtilen İbrahim Halil Horuz’un cenazesi aynı gün akşam saatlerinde getirildiği memleketi Şanlıurfa’da düzenlenen resmi törenin ardından Yeni Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Sivas Temeltepe 5. Piyade Er Eğitim Tugayı’nda er olarak görev yapmakta olan İbrahim Halil Horuz’un tezkeresini almasına 10 günü kaldığı öğrenildi.

“BOĞAZINDA HİÇ İZ YOKTU”

Serbestiyet’e konuşan Horuz’un annesi Cazibe Horuz, oğlunun ölüm nedeni olarak kendilerine “telle kendini boğarak intihar ettiği”nin bildirildiğini ancak kendisinin buna inanmadığını söyledi.

Cazibe Horuz şunları söyledi:

“Oğlumun kendini telle boğup intihar ettiğini söylediler. Ben morga gider gitmez boğazını kontrol ettim, hiçbir iz yoktu.

Ben oğlumun kendisini öldürdüğüne inanmıyorum. Oğlumun herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Bir hafta önce konuştuğumuzda, ‘Anne, sevdiğim yemekleri yap, az kaldı geliyorum’ dedi. Dönüş gününü sayıyordu. Eve kavuşmayı dört gözle bekliyordu.

Yetkililerden, gerçek bir soruşturma yapılmasını istiyorum. Oğlum nasıl öldü? Bana bunun cevabını verin.”

Taziyeleri kabul eden Horuz ailesi üyeleri, otopsi raporu açıklanmasını beklediklerini, gerçeğin ortaya çıkması için sürecin takipçisi olacaklarını söylüyor.

Horuz ailesi, Şanlıurfa’nın Arap aşiretlerinden Tealbe aşiretine mensup.

CELİL AĞAÇ İLE UZAKTAN AKRABAYDI

İbrahim Halil Horuz’un, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda jandarma personeli olarak askerlik görevini yapmaktayken 2 ay önce nöbet kulübesinde alnından vurulmuş halde ölü bulunan ve ailesine intihar ettiği bildirilen Celil Ağaç ile de uzaktan akraba olduğu öğrenildi.

Celil Ağaç’ın Şanlıurfa’da yaşayan ailesi de konuşarak, oğullarının intihar ettiğine inanmadıklarını söylemişti.

Ağabeyi Ömer Ağaç, “Basit bir meseleden tartıştığı başka birkaç er onu dövmüş, komutanlar müdahale etmiş. Kavga ettiği erlerden biri ‘nöbet gününü bekle Cuma’ya sağ çıkamayacaksın’ demiş. Pazartesi’de anneme telefonda ‘Seni öldüreceğiz diyorlar’ demiş. Bu konuşmadan 7-8 saat sonra ölü bulunmuş” diye konuşmuştu.

Ağaç ailesi, Şanlıurfa’nın Arap aşiretlerinden Bini Yusuf aşiretine mensup.