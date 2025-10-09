A Milli Takım’ın yükselişi, Almanya’da yetişmiş birçok gurbetçi futbolcunun tercihini bizden yana kullanmasını sağlıyor. En son Eintracht Frankfurt’ta harikalar yaratan Can Uzun’u Almanlar’ın elinden kapmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu şimdi de Mert Kömür için harekete geçti.

TÜM AVRUPA PEŞİNE DÜŞTÜ

Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için yine Almanya ile kıyasıya bir yarış içine girildi. Şu anda Panzerler’in alt yaş kategorilerinde oynayan Mert sergilediği performansla birçok kulübün yakın takibine girerken, 7 maçta 2 gol ve 2 asistle yıldızı parladı, girişimler hızlandı.

ANNESİ ALMAN BABASI TÜRK

Mert daha önce “Türkiye Milli Takımı’ndan net bir teklif gelmedi. Gelirse bunu ciddi bir şekilde düşüneceğim. Sonuçta annem Alman, babamın kökeninden dolayı Türk kimliği taşıyorum” diyerek Ay-Yıldızlılara yeşil ışık yakmıştı. Montella ve ekibinin de Mert için onay verdiği öğrenildi.