Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzerine bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenenen basın toplantısında gündeme dair konular hakkında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yaptık. 'Bu kutsal görev ne birey ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın, temiz Türk futbolunu hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım' dedik. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Amacımız, şahsımın ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedik bu göreve. Cenab-ı Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var. Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği sürede hizmet etmeye çalışacağız."

‘BİZE BİLGİLER DEVLETTEN GELİYOR’

"Mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bize bilgiler devletten, Hukuk Kurulu'na geliyor. Makul şüphe varsa Hukuk Kurulu'nun yargıya intikal ettirme zorunluluğu var. İntikat ettirmezse suç işler. Görevi suistimalden dava açılır."

‘ŞİRKETLERDEN BİLGİ İSTEDİK’

"Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1'inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, Hukuk Kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ye sevklerini yaptı. Eksik veya gelmeyen bilgilerle ilgili, Bakanlık üzerinden aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi. Gelmeyenlerle ilgili de, burada tarihi de var, Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, verilmeyen verilerle ilgili. Savcılık da aynı firmalardan bilgi talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek."

‘TİYATRO İZLEMEK İSTEMİYORLAR’

"Samimi olarak Türk futbolunun temizlenmesini, sahada tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanların, sadece seyredenler açısından değil bu işe emek, hizmet veren, gecesini gündüzüne katan başkanından yöneticisine teknik direktöründen malzemecisine kadar, futbol onlar varsa var taraftarlarımız. En büyük emekçi onlar. Kimi harçlığını kullanıyor, kimi zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor. Hiçbiri tiyatro seyretmek istemiyor. Dürüst, adil, eşit mesafede kararların verildiği, başarıların sahada kazanıldığı bir Türk futbolu istiyor. Zarar görecek kulüpler ve futbolcular da var. Hayat nasıl devam edecek diye bir soru var herkesin kafasında. Bu ülkede, Allah bir daha göstermesin deprem oldu bu ülkede, pandemi diye bir şey icat oldu. Bunların hepsi doğal afet. Futbolda da bir deprem var. Herkes müsaade etsin ki, takım sayıları orada nasıl arttıysa şimdi de düşsün."

SIRADA KİMLER VAR?

"Futbolun bütün unsurları temizlenmeli. Biz hakemlerden başladık. Şimdi futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, sağlık görevlisi, malzemeci, antrenörler, tercüman, sağlık çalışanı, menajer, temsilci, gözlemciler de bu hafta gelecek. Bu incelemeden sonra kendi önümüzü temizleyeceğiz, TFF uhdesinde olanları. Kulüplerimiz de kendi önlerini temizler inşallah, bu görev hem bize hem savcılığa inşallah kalmaz."

"Ersin ve Necip'in sonradan kendilerini akladıkları bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte böyle durumlarda futbolculara ihtar önceden gönderilecek mi?" sorusuna Hacıosmanoğlu şu cevabı verdi:

"Aklandı derken neyi kastettiniz, anlamadım. Aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var, sevkleri var. 1'er kupon oynayanları bir kenara ayırdık. Onların araştırması, bilgi akışı devam ediyor. 1 kupon üzerinde oynayanları Hukuk Kurulu sevk etti. Bahsettiğiniz arkadaşlar 1 kupon üzerinde olduğu için sevk edildi. Tedbir kararı kalktı ama sonuç yargıya göre belli olacak. İnsanları zan altında bırakmak değil amacımız, sevdiğimiz ve değerli isimler. Hukuk Kurulu'nun görevi sevk etmek, 1 kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi. Yargının ilk ayağı PFDK, oynamadığınıza dair belgeleri ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. O süreç de devam ediyor."

ŞİRKETLERİN HANGİSİNDEN VERİ GELMEDİ?

"İkisinden kısmi geldi. Ana firmalardan gerekli dataları aldık. Kimisi 2025'te dijitale geçtik, ondan önceki kayıtlar yok dedi. Yetkilisine söyledim 'Orası bakkal mıydı önceden, deftere mi yazıyordunuz' dedim. Hepsi vermek zorunda kalacak."

52 MİLYAR DOLAR!

"Elbette ki bize Infantino ve Ceferin ile şahsi dostluğum da var, destek veriyor herkes. Geçen gün arkadaşım, İngiltere'de ciddi bir kanalda ciddi yorumcuların videosunu attı bana. Bizdeki spor yorumcuları gibi magazin yapmıyorlar, kişilik haklarına saldırmıyorlar, sadece futbolu değerlendiriyorlar. 'Hakem ve oyuncu ismi veriyorlar, bunlar bahis oynuyorlar, TFF kadar cesaretiniz yok mu' diyorlar. Birkaç tane federasyon bize 'bunu nasıl yapıyorsunuz, yönteminiz nasıl' diye bize sordular. Gönderin arkadaşlarınızı, bizim arkadaşlar yaparken öğrensin dedik. Biz hangi riskleri alarak bu mücadeleyi verdiğimizi değerlendirecek yerde, işte bahisçi olarak lanse ediyormuşuz, kimse öyle düşünmüyor. Dünyanın her yerinde var. Geçen sene Türkiye'den yurt dışına çıkan para 52 milyar dolar. Bahsin merkezi biz değiliz, Avrupa. İllegal bahisle ilgili Başsavcılığımız araştırıyor, ne kadar engellersek o kadar Türk toplumuna hizmet etmiş oluruz. Sadece futbol olarak düşünmeyin."