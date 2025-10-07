Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemini ve bu hafta sonu oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.



1-1'lik beraberlikle sonuçlanan derbinin ardından hakem Yasin Kol'un hücuma çıkan sarı-kırmızılı takımın atağını oyuncu değişikliği için durdurması gündem olmuş ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu karar nedeniyle hakem Kol'a tepki göstermişti.



Eski hakem ve yorumcular, söz konusu uygulama ile Beşiktaş'ın oyuncu değiştirmek için karşılaşmayı 4 kez durdurduğunu ve bu durumun FIFA talimatlarına aykırı olduğunu öne sürmüş ve karşılaşmanın tekrar edilip edilmeyeceği tartışma konusu olmuştu.

TFF BAŞKANI SON NOKTAYI KOYDU



Hacıosmanoğlu, söz konusu durumun bir 'kural hatası' değil, yalnızca 'hakem hatası' olduğunu belirterek “Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." ifadelerini kullandı.