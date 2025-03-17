AKP iktidarında kamu ihalelerinin adresi AKP’ye yakın isimler olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın hastane inşaatlarında ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun şirketi ATR Yapı Proje Sanayi ve Ticaret A.Ş dikkat çekiyor.

Bursa’daki Çekirge 750 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin ihalesi 2016’da yapıldı. İhalenin 2025 yılında yapılan son bölümü ise TFF Başkanı’nın şirketine gitti.

MALİYETİ 9 KAT ARTTI

Hastane ihalesini 26 Ağustos 2016’da 314 milyon 750 bin TL bedelle Dido-Ray Yapı, Demce Yapı şirketleri kazanmıştı. Hastane yapımı için 2020 yılında bir ihale daha düzenlendi. 7 Aralık 2020’de hastane için Dost İnşaat şirketiyle 404 milyon TL’lik bir sözleşme daha yapıldı. Aradan geçen 9 yılda hastane inşaatı bitirilemedi. 2026’da tamamlanması planlanıyor.

Hastanenin son ihalesini 988 milyon TL ile Hacıosmanoğlu aldı. Hacıosmanoğlu’nun şirketi geçtiğimiz günlerde de 4 milyar 825 milyon TL’lik Sakarya 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ihalesini kazanmıştı.

Şehir Hastanesi

AKP MİTİNGİNE KATILMIŞTI

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Gezi eylemleri sırasında AKP’nin Kazlıçeşme mitinginde sahneye çıkan isimler arasında yer almıştı. O dönem Trabzonspor’un başkanı olan Hacıosmanoğlu’nun, “Kulüp Başkanı” sıfatıyla siyasi parti mitinginde boy göstermesi tepki almıştı.

Hacıosmanoğlu eleştirilere “Ülkemiz ile ilgili bir konu. Burada oynanan kirli bir oyun var” yanıtını vermişti.

Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin maliyeti 9 senede 1 milyar 706 milyon 750 bin TL’ye yükseldi. Şubat 2026’da tamamlanması bekleniyor.

Kamu ihalelerinin aslan payı ona gitti

- İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ve Öğrenci Merkezi Binası ihalesi: 467 milyon 740 bin TL.

- İstanbul Haseki 300 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 1 milyar 689 milyon 640 bin TL.

- Kocaeli Gölcük 250 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı: 328 milyon TL.

- İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa Yerleşkesi Mühendislik ve Veteriner Fakültesi: 1 milyar 861 milyon TL.

- Yalova’daki 400 Yataklı Devlet Hastanesi ihalesi: 234 milyon 839 bin TL.