Süper Lig başkanlarına ceza verilmeyeceği, yabancı hakemin gelmeyeceği, harcama limitlerindeki yüzde 30’luk sapmanın kaldırılıp, ertesi gün yeniden getirilmesi gibi uygulamaların bir örneği de bu kez kadın hakem konusunda yaşandı.

HAYALLER, GERÇEKLER

TFF Başkanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsa- mında düzenlenen etkinlikte, “Derbi maçlarında yabancı hakem istiyorlar. Benim tek dileğim kadın hakemlerimizden birinin derbi maçı yönetmesi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi. Ancak bu açıklamanın henüz mürekkebi kurumadan tartışma yaratan bir karara imza atıldı.

KARAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde bugün Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi var. Herkes maçın kadın hakem tarafından yönetilmesini bekliyordu. Derbiye Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Ertuğrul Konak ve Remzi Mert Coşkun’dan oluşan erkek hakem heyeti atandı. Üstelik gözlemciler arasında bile kadınlara yer verilmedi. Bu karar kamuoyunda şaşkınlık yarattı.