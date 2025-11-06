Türk futbolu, son haftalarda art arda patlayan bahis skandallarıyla sarsılıyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maç düzenini sağlamakla görevli 250 klasman temsilcisinden 45’i, bahis oynadıklarını kabul ederek istifalarını sundu.

Gazeteci Atilla Türker’in TFF kaynaklarından edindiği bilgilere göre; temsilcilerle birebir iletişime geçen federasyon yetkilileri, son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sorguladı.

Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, görevlerinden ayrıldı. Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

İSTİFALAR DEVAM EDECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, liglerde görevli 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu. Bu isimlerden 149’u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkındaki inceleme ise sürüyor.

45 ismin istifası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önüne gitti. İstifaların artarak devam etmesi bekleniyor. Hacıosmanoğlu ise süreci şu sözlerle değerlendirdi:

''Bu temizlik harekâtı, güven ortamını sağlamak için yapıldı. Bahis hesabı olanlarla aktif oynayanları aynı kefeye koymamak gerek. Futbolseverler, kulüpler ve oyuncular bu mücadeleye sahip çıkmalı. Biz başlattık ama sürdürebilmek futbol ailesinin görevi.''