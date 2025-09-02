TFF 2. Lig-Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında yaşananlar, büyük tartışmaya neden olmuştu.

Play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu sonuçla iki takım da amacına ulaşırken, maç boyunca hiç şut çekmemesi kamuoyunda "anlaşmalı maç" tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Maç ile ilgili kararını veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 27 futbolcuya men cezası verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.09.2025 tarih ve 6 sayılı toplantısında, 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakası ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca yapılan incelemeler neticesinde Kurulumuza bahis ve müsabaka sonucunu etkileme ihlalleri nedeniyle yapılan sevkler hakkında dosyalar bahis ihlali yönünden tefrik edilerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

1- ABDULLAH BEYTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- CANBERK AYDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- CENK DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

4- EKİN KARAKUYU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

5- EMİN KARS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ERDEM ÖZYEŞİL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ÖMER FARUK SEZGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

8- RECEP TAŞBAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

9- UMUTCAN KELEŞCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

10- AHMET GÖKBAYRAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

11- BATUHAN KIRDAROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BERAT ARDA KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

13- EKREM ÇALIŞANLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

14- FATİH KIZILKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

15- FURKAN ELİAÇIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KUTSAL MANİCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- MUHAMMET EMRE ERKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- MUHAMMET RAŞİT YÖNDEM hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de; FDT’nin 14/2. maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

19- OZAN CAN ORUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

20- ÖZKAN TAŞTEMUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- RECEP EFE KOÇAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

22- SAVAŞ YORULMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

23- SERHAT ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

24- SÜLEYMAN ENES KARAKAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

25- ŞAHİN KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- TİBET ÖNİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

27- VOLKAN ERTEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- YUNUS EMRE KARAKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de; FDT’nin 14/2. maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

29- YUNUS EMRE METİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

30- 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakası ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında Kurulumuzca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verilmiş olup, ilgililerin FDT’nin 56. maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına,

Karar verilmiştir."