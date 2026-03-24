UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs'ta Beşiktaş'a ait Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Türkiye Kupası'nda olası bir Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinde ise maçlar 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ancak standartlar gereği Beşiktaş'ın Avrupa Ligi finali için stadını hazırlıklar için yaklaşık 1 hafta önceden UEFA'ya teslim etmesi gerekiyor.

"MAĞDURİYET DOĞACAK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, HT Spor'a konuşarak duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, şunları söyledi:

"20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi 'stadımda maç yapın' diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık."

"ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Beşiktaş'ın olası mağduriyetine karşı çözüm üreteceklerini söyleyen Otyakmaz, "Şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız" diye konuştu.