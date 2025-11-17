A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İspanya ile oynanacak son maçta forma giymeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun elinde yaşadığı küçük bir problem nedeniyle riske edilmemesine karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte Çalhanoğlu, beklenenden daha erken bir tarihte Milano’ya dönerek Inter’in Milan ile oynayacağı derbi maçına hazırlanacak.

KENAN YILDIZ'A İZİN YOK

Juventus da, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, İspanya ile oynanacak prestij maçı öncesi Kenan Yıldız'ın Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti. TFF, Juventus'tan gelen bu talebi kabul etmedi. Kenan Yıldız, Bulgaristan ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

Normalde çarşamba ya da perşembe günü Appiano Gentile tesislerine dönmesi planlanan Hakan, artık salı gününden itibaren teknik direktör Cristian Chivu’nun planlarına dahil olacak.

SAKATLIK CİDDİ DEĞİL

Elinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle A Milli Takım’ın İspanya deplasmanında görev almayacak Çalhanoğlu’nun durumu Inter cephesinde endişe yaratmadı. Türk ve İtalyan sağlık ekipleri arasında ilk temaslar kuruldu ve oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Yine de yıldız futbolcu, Milano’ya döner dönmez detaylı bir kontrolden geçirilecek.

SARI KART SINIRINDAYDI

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’a karşı oynanan ve 2-0 kazanılan maçta takımına önemli katkı sağladı. Bir gol atan ve bir de rakip takımın kendi kalesine gol atmasını sağlayan Hakan, performansıyla öne çıktı.

Ancak Türkiye’nin grup aşamasında play-off oynaması kesinleştiği için, İspanya karşılaşması prestij dışında bir anlam taşımıyor. Üstelik Hakan, kart sınırında olduğu için bu maçta sarı kart görmesi durumunda mart ayındaki play-off yarı finalini kaçıracaktı. Bu sebeple hem teknik direktör Vincenzo Montella hem de oyuncunun kendisi, önlem alma yoluna gitti.