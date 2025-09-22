Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem kararlarının tartışıldığı dönemde yeni radikal bir karar imza atmaya hazırlanıyor.

Hakem Arda Kardeşler'in, Trabzonspor- Gaziantep maçındaki hatası sonrası harekete geçen TFF, olağanüstü toplanma kararı aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kurmayları ile görüştükten sonra MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Arda Kardeşler'in hata yaptığı pozisyonun izahını istedi.

BİLETİ KESİLECEK

Sporx'in haberine göre Hatanın kabul edilemez olduğunu savunan Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Gaziantep maçı hakemi Arda Kardeşler'i TFF'ye çağırarak bugün hakemliğinin sonlandırıldığını tebliğ etmeye hazırlanıyor.

Maçın sonucunu belirleyecek söz konusu pozisyonda hakem Arda Kardeşler'in inisiyatif alarak mı pozisyonu durduğu yoksa, yan hakemlerden veya 4. hakemden bir uyarı mı aldığı konusu gündeme geldi. VAR'dan müdahale gelip gelmediği araştırılırken hakemlerin aralarında yaptıkları konuşmalar tüm ayrıntılarıyla yayınlanacak ve kamuoyuna duyurulacak.