Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 4’üncü maçında Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk edecek. Ay-yıldızlıların maçı öncesinde TFF, önemli bir konuya dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin Gürcistan‘ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde 17 Gazzeli çocuk, futbolcularla birlikte seremoniye çıkacak. Ayrıca 50 Gazzeli vatandaş da TFF’nin davetlisi olarak Gürcistan mücadelesini tribünden takip edecek.

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı aldı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz” denildi.