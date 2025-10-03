Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu TFF'nin resmi internet sitesinden bu hafta alınan kararları duyurdu.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçında sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert bir dilde eleştirdiği Arda Kardeşler'in ceza aldığı açıklandı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler için "Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" demişti. Yaşananların ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da Arda Kardeşler'i sert şekilde eleştirip kendisini federasyona çağırdığını ifade etmişti.

Arda Kardeşler için MHK Talimatnamesi uyarınca 15 gün hak mahremiyeti cezası verildiği açıklandı. İlgili madde şu şekilde;

a) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

HACIOSMANOĞLU: 40 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündem olan maçtan sonra canlı yayına bağlanıp "Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır. Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek. Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına kamuoyundan özür diliyorum. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğini vakit geçirmeden yapacağız. Önümüzdeki hafta da kamuoyuyla paylaşacağım" sözlerini kullanmıştı.

KARDEŞLER: BENİ HEDEF GÖSTERDİ

Arda Kardeşler açıklamalar sonrası canlı yayına bağlanıp hata yaptığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım."