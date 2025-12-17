Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihinde değişiklik yaptığını açıkladı. 5 Ocak'ta başlayacak transfer sezonu 2 Ocak'a çekildi.
Ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiği "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir." ifadeleri ile ilan edildi.
Söz konusu değişikliğin ardından Süper Kupa'da 5-6 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda takımların yapacağı transferler de görev alabilecek. 2 Ocak'ta lisansı çıkarılan isimler Süper Kupa'da forma bulabilecek.