Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılılar için tebrik mesajı paylaştı. Açıklamada, ''Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray A.Ş., sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray A.Ş. Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in ismi verilerek kutlanması ise dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar ile TFF arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasının ardından TFF ile tüm ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.