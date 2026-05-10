Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılılar için tebrik mesajı paylaştı. Açıklamada, ''Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray A.Ş., sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray A.Ş. Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in ismi verilerek kutlanması ise dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar ile TFF arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasının ardından TFF ile tüm ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı.