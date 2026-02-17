Yeşil sahalardan sosyal medya platformlarına transfer olan eski hakem Elif Karaarslan, kazancıyla ilgili ortaya atılan iddialarla bir kez daha gündeme oturdu. Alt liglerde hakemlik yaparken aldığı men cezasıyla tanınan 25 yaşındaki Karaarslan’ın, sosyal medya içerikleri üzerinden bir "finansal imparatorluk" kurduğu öne sürülüyor.

2.2 MİLYON KAZANÇ İDDİASI

Sosyal medya kulislerinde dolaşan rakamlara göre Karaarslan, Instagram’ın sunduğu "Özel Abonelik" sistemini en verimli kullanan isimlerden biri haline geldi.

Yaklaşık 28 bin kişinin Karaarslan’ın özel içeriklerini görmek için ücretli abone olduğu iddia ediliyor. Bu aboneliklerden elde edilen aylık kazancın 2,2 milyon TL seviyesine ulaştığı konuşuluyor.

HAKEMLİK KARİYERİ SKANDALLA SONA ERMİŞTİ

9 Temmuz 2000 İstanbul doğumlu olan Elif Karaarslan, hakemlik kariyerinin henüz başındayken sosyal medyaya sızan bazı görüntüler nedeniyle TFF’nin markajına girmişti. Federasyon tarafından "hakemlik vakarıyla bağdaşmayan eylemler" gerekçesiyle ömür boyu men cezasına çarptırılan Karaarslan, hakkındaki tüm iddiaları reddederek hukuk mücadelesi başlatacağını duyurmuştu.

CEZA ALDI TAKİPÇİSİ ARTTI

Yaşanan disiplin süreci ve medyanın yoğun ilgisi, Karaarslan’ın popülaritesini ters orantılı bir şekilde artırdı. Hakemlik kapıları yüzüne kapanan genç isim, vaktinin tamamını dijital içerik üretimine ayırmaya başladı. Futbol dünyasındaki bilinirliği, kısa sürede milyonluk bir takipçi kitlesine ve yüksek gelirli iş birliklerine dönüştü.