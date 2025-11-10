TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

Yaşanan gelişmenin ardından TFF, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Tedbirli sevkler nedeniyle, liglerdeki lisans kayıtlarının mağduriyet yaratmaması adına çözüm arayışları başladı. Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklamada: TFF: “1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.