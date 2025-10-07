Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması yenilendi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Necla Güngör Kıragası, takım kaptanları Hakan Çalhanoğlu ve Didem Karagenç katıldı.

Anlaşmanın Türk futboluna önemli katkı sağlayacağını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Bugün yıllara dayanan çok önemli bir iş birliği için tekrar bir aradayız. Türkiye'nin önde gelen köklü iki kurumunun güç birliği yapmaya devam edecek olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 18 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na kesintisiz destek veren ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik. Marka değerimize ve futbolumuza önemli kazanımlar sağlayacak bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı, uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz günden bu yana belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda en büyük destekçilerimiz iş ortaklarımız oldu. Dünyadaki en değerli markalarımızdan Türk Hava Yolları ile iş birliğimiz her dönem güçlenerek devam etti. Bu anlaşma da ülkemize değer katan Türk Hava Yolları ile yol arkadaşlığımızı daha ileri bir boyuta taşıyacak." diye konuştu.

THY'nin destekleriyle milli takımların hedeflerine ulaşacağına inandığını kaydeden Hacıosmanoğlu şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları ile farklı kulvarlarda olsak da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimize gurur yaşatmak ortak paydamız oldu. Ülkemize hizmet yolunda biriz, beraberiz. Milletimize hizmet sorumluluğumuzla, değerli iş ortaklarımızın da katkılarıyla, kararlı adımlarla Türk futbolunu hak ettiği başarılara taşımak için çalışıyoruz. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza her zaman destek veren Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz. Kadın Milli Takımımız, bu ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile iki önemli maç oynayacak. Millilerimize güvencimiz tam. Bu maçlardan iyi skorlar alarak ülkemizi sevindireceklerdir. Erkek Milli Takımımızın 24 yıl sonra 2026 Dünya Kupası biletini alacağına da yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan karşılamalarından iyi sonuçlarla ayrılarak bu inancımızı pekiştirmek istiyoruz. Milletimizin ve milli takımımızın her zaman yanında olan Türk Hava Yolları'nın da desteğiyle hedeflerimize birer birer ulaşacağız. İnşallah 2026 Dünya Kupası'na da Türk Hava Yolları ile Amerika'ya uçacağız. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat olmak üzere anlaşmanın hayata geçmesinde pay sahibi olan tüm birimlerimize teşekkür ediyorum."

BOLAT: HER YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR

Ahmet Bolat da millilerin her galibiyetinin Türk milletinin gururu olduğunun bilincinde olduklarını kaydederek şunları aktardı:

"TFF ile ülkemizin göklerdeki temsilcisi THY arasındaki işbirliğini yeni sezon için güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbol milyonları aynı anda birleştiren evrensel bir dil. Sizler sahada bayrağımızı dalgalandırırken biz de gökyüzünde aynı gururu yaşıyoruz. Bu ortak misyon bizi ayrılmaz kılıyor. Sporu her zaman milletimizin birleştirici gücü olarak gördük. Voleybol, basketbol ve birçok branşta ülkemizi temsil eden sporcularımızla kanat açıyoruz. Verdiğimiz destekle Türk sporunun gelişmesine katkı sağlıyoruz. İnanıyoruz ki spora yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Milli takım formasıyla sahaya çıkan sporcularımız, gençlerimize rol model olmaktadır. THY olarak bu yolculukta onların en büyük destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. TFF ile yürüttüğümüz güçlü birliktelik sadece sponsorlukla sınırlı değil. Onları yolculuklarının hiçbir anında yalnız bırakmamak anlamına da geliyor. Uçuş imkanlarından sahadaki desteklere kadar geniş bir çerçevede bu sorumluluğu taşıyoruz. Sporcularımızın her başarısının ülkemizin başarısı olduğunu biliyoruz. Her galibiyet milletimizin gurur hanesine yazılmaktadır. Biz de bu gururu paylaşmayı görev biliyoruz. Türk futboluyla THY'nin yolu aynı yerde kesişmekte. Hedefimiz milletimizi gururlandırmak, gençlere ilham vermek Türkiye'yi sporda hak ettiği yere taşımak. TFF başkanına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

KIRAGASI: ÜLKEYİ TEMSİL ETMEK...

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da THY ile devam ettikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Çim sahada milli takım, gökyüzünde Türk Hava Yollarının yapmış olduğu organizasyon, bir takımı yönetmek, en iyi oyuncularla sahada yer almak ve globalde ülkeyi temsil etmek ile ciddi şekilde örtüşmektedir. Her iki kurumda ülke temsili için sahada yer almakta, ülkemizi bayrak altında gururlandırmaya çalışmaktadır. Her yurt dışı dönüşünde uzakları yakın kılmanın ötesinde, uçağa adım attığım andan itibaren ait olma ve artık güvendeyim hissini yaşadığım Türk Hava Yolları ile yola devam etmenin mutluluğunu bir kez daha paylaşmak isterim. Montella hocamın önderliğinde A takımımıza Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında başarılar diler, atılan imzaların hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

MONTELLA: HEDEFİMİZ İKİNCİLİĞİ GARANTİLEMEK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella da galibiyetle dönülen maçlarda THY pilotlarının mesajlarının kendilerini duygulandırdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Özel ve anlamlı bir günde burada olmaktan mutluyum. Buradaki anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyorum. THY'nin Türkiye'deki en büyük marka olduğunu biliyoruz. Buranın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok uçuşum oluyor. Her seferinde kaliteli bir hizmetle karşılaşıyoruz. Beni çok mutlu ediyorlar. THY ile uçmaktan mutluluk duyuyorum. Onlarla devam edeceğimiz için çok mutluyum. Biz de sahada elimizden gelen her şeyi yaparak bir dahaki Avrupa Şampiyonasına devam ederiz. Bu sözleşmenin uzatılması güven veriyor, hırslandırıyor. Daha çok sorumluluk sahibi kılıyor bizi. Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasın neler yapabileceğimize bakacağız. Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeye sahibiz. THY de bizimle beraber. Deplasmandan galibiyetle döndüğümüzde çok yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotlarımızın mesajları da bizi her seferinde duygulandırıyor, hosteslerin mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu işbirliği devam ettiği için gurur duyuyoruz. Birlikteliğin hedefinin her zaman Amerika'ya doğru devam edeceğini biliyorum."

Ay-yıldızlı kadın takımının kaptanı Didem Karagenç ise şunları belirtti:

"Milli takımın kaptanı olarak Türk kadının yeşil sahalardaki azmini, kararlılığını, hayallerini ve takım arkadaşlarımı temsil etmenin onurunu yaşıyorum. Futbol bizim için sadece bir oyun değil. İnandığımız emek verdiğimiz, bir ülkenin umutlarını sahaya taşıdığımız bir yolculuk. Kadın futbolcular olarak sahaya her çıktığımızda sadece bir maç oynamıyoruz. Bir değişimin, bir umudun temsilcisi oluyoruz. Her maçta hem kendi hayallerimiz hem de bizden sonra gelecek olan kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz. Bu yolculukta THY bizim için sadece bir ulaşım markası değil. Milli maçlar için ülkemizden ayrıldığımızda özellikle dönerken THY uçağına adım attığımız zaman kendimizi evimizde hissediyoruz. Bayrağımızla birlikte umutlarımız, sorumluluklarımız ve milletimize duyduğumuz sevgi bizimle beraber yükseliyor. Biliyoruz ki gökyüzünde asla yalnız değiliz. Kadın futbolunun büyüdüğü bir dönemde THY'nin yanımızda olması bize güven veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli takımımıza maçlarında başarılar diliyorum."

Hakan Çalhanoğlu da anlaşmanın, 2026 Dünya Kupası'na THY ile gitmeyi hayal ettiğini vurgulayarak "THY yıllardır olduğu gibi yanımızda. Sadece bir sponsorluk anlaşması değil ülkemizin değerlerini birlikte tanıtmak yolunda atılan bir imza olduğuna inanıyorum. Milli takım oyuncuları olarak bizler sahada THY ise göklerde Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Hedefimiz aynı, ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak. Hep birlikte daha büyük başarılara uçacağımıza inanıyor 2026 Dünya Kupası'na birlikte gidebilmeyi hayal ediyorum. Bu anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kadın futbolunun canlı yayını konusunda kısa bir zaman içinde sevindirici bir haber verebileceklerini söyleyerek, "Kadınlar bizim baş tacımız. Onlara dünyada da hem UEFA hem FIFA büyük bütçeler ayırdı. En büyük hayallerimden biri bir derbi maçını kadın hakemin yönetmesi. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Hacıosmanoğlu sponsorluk çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Sponsorun yerlisi millisi olmaz. İçerideki para zaten bizim paramız. Dışarıdan sponsor bulmakla daha fazla katkı sağlamış olursunuz. Yönetici ve profesyonel arkadaşlarımızın girişimiyle sponsorluklar kazandırdık. Eksi bütçeli bir federasyon devraldık çok çalışarak o açığı kapattık. Umarım sponsorluklar artarak devam eder. THY'yi sponsor olarak görmüyoruz. Onlar havadan biz karadan uçmaya çalışıyoruz. Sponsorlukları daha da arttıracağız." diye konuştu.