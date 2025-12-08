The Economist, enflasyon, enflasyon yaygınlığı, GSYH büyümesi, istihdam ve borsa performansını dikkate aldığı 36 ülkelik analizinde Portekiz’i 2025’in en başarılı ekonomisi ilan etti.

Portekiz’in zirveye yerleşmesinde güçlü GSYH artışı, düşen enflasyon ve yıl boyunca yükselen borsa endeksi belirleyici oldu. Ülkede turizmde yaşanan güçlü toparlanma ve yabancı yatırımlar ekonomik canlılığı destekledi.

GÜNEY AVRUPA ÜLKELERİ PARLADI

Listede Portekiz’in yanı sıra Yunanistan ve İspanya gibi güneyli Euro Bölgesi ülkeleri de üst sıralarda yer aldı. Bu ülkeler, 2010’lu yıllarda yaşadıkları ekonomik krizlere rağmen 2025’te büyüme, istihdam ve fiyat istikrarında kaydedilen iyileşmelerle dikkat çekti.

İsrail de 2023’teki bölgesel krizin ardından toparlanmasını sürdürerek yüksek performans gösteren ülkeler arasında öne çıktı.

KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ ŞAŞIRTTI

Estonya, Finlandiya ve Slovakya listenin en düşük performans gösteren ekonomileri arasında yer aldı.

Almanya ve Birleşik Krallık her ne kadar önceki yıllara kıyasla bir miktar toparlanma göstermiş olsa da The Economist değerlendirmesinde hala alt sıralarda bulunuyor.

Buna karşın Fransa, siyasi belirsizliklere rağmen ekonomik göstergelerde ortalamanın üzerinde sonuç elde etti.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE TÜRKİYE NEGATİF

The Economist’in analizine göre çekirdek enflasyonda hedefe en uzak ülke Türkiye.

Ekonomi politikalarının etkisiyle Türkiye’de çekirdek enflasyon 2025’te yüksek seyrini sürdürdü.

Estonya’da çekirdek enflasyonun yüzde 7’ye yaklaşması enerji şoklarının etkisinin devam ettiğini gösterirken, İsveç, Finlandiya ve İsviçre gibi ülkelerde çok düşük enflasyon bu kez deflasyon riskini gündeme getirdi.

ABD’de ise mali teşviklerin etkisiyle fiyat artışları geniş bir ürün grubuna yayılmış durumda.

İSTİHDAM VE BÜYÜME KARIŞIK SEYRETTİ

Portekiz turizm ve doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde Avrupa ortalamasının üzerinde büyürken, Çekya ve Kolombiya hem üretim hem istihdamda güçlü performanslarıyla üst sıralara yükseldi.

Güney Kore’de iş kayıpları yaşanması ve Norveç’in küresel ticaretteki yavaşlamadan olumsuz etkilenmesi dikkat çekti.

ÜLKELERİN BORSALARI SERT AYRIŞTI

2025 yılında ABD borsası genel olarak olumlu bir seyir izlese de önceki yıllardaki güçlü yükseliş nedeniyle büyük bir sıçrama yaşanmadı.

Danimarka, Novo Nordisk hisselerindeki sert düşüş nedeniyle yılın en zayıf borsa performansına imza attı.

İsrail ise Bank Leumi hisselerindeki yüzde 70’lik artışla 2025’in en güçlü borsa performansını gösterdi.

Portekiz borsası da yıl boyunca yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı.