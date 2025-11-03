Kripto para vurgununda 2 milyar dolarlık vurgun suçlamasıyla 11 bin yıla kadar hüküm giyen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı koğuşta ölü bulundu.

Özer'in Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşundaki ölümünde 'ihmaller zinciri' olduğu da ileri sürüldü.

Sözcü TV muhabiri Hazar Dost, Özer'in ölümünün ardındaki detayları 'Serap Belovacıklı ile Haber Saati' programında aktardı.

Özer'in 2 milyarlık vurgun suçlamasıyla tutuklu bulunduğuna dikkat çeken Dost, bunun "büyük bir soruna işaret ettiği ve ihmaller zincirinin araştırılması gerektiği"ni aktardı.

Ölümün 'intihar' olasılığına değinen Hazar Dost, "Henüz otopsi raporu tamamlanmadı ama ilk bulgular bu yönde. Burada ciddi bir denetimsizlik var" dedi.

'AİLE HABERİ MEDYADAN DUYMUŞ'

Özer'in avukatının cezaevi yönetimini ihmalle suçladığını belirten Dost, 'ihmal' iddialarını şöyle aktardı:

"Avukatı Sevgi Erarslan cezaevi yönetimini ihmalle suçluyor; Ailesi ve avukatı daha önce cezaevi yönetimine Faruk Fatih Özer’in psikolojisinin kötü olduğu yönünde resmi bildirimde bulunmuş.

Avukatı, cezaevi psikoloğuna giderek “müvekkilimin psikolojik durumu kötü, psikiyatri servisine yatırılması gerekiyor” demiş. Fakat cezaevi yönetimi, 'kendi talebi yok' diyerek hiçbir işlem yapmamış. Bir gün sonra da intihar haberi geldi.

Bir diğer büyük ihmal ise şu: Faruk Fatih Özer sabah ölü bulunuyor, hastaneye kaldırılıyor, otopsi yapılıyor ama aileye hiçbir şekilde haber verilmiyor. Aile ve avukatlar olayı medyadan öğreniyor. Hastaneyi aradıklarında ise 'otopsiden sonra arayacaktık' yanıtını alıyorlar."