2019’da kripto para borsası platformu Thodex’i kuran Faruk Fatih Özer, 2021’de 2 milyar dolarlık vurgun yapmış, 391 bin kullanıcı mağdur edilmişti. Arnavutluk’a kaçan Özer, 2023’te Türkiye’ye getirilmişti.

11 bin yıl hapis cezası alan Özer’in, cezaevinde önceki gün cesedi bulundu. Olay sonrası Özer’in, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafı sosyal medyada yeniden yayıldı. Farklı hesaplardan, “Özer’in, Soylu’nun çocuklarıyla ortaklığı vardı” yazılması, Soylu’yu çileden çıkardı. Vurgun sonrası çıkan fotoğraf için “Şahsı tanımıyorum” diyen Soylu bu kez şunları söyledi:

‘5 DAKİKA GÖRDÜM’

“Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca “bizim haberimiz yoktu” diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar. Ömrüm boyunca sadece 5 dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar… Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım.”

Cem Garipoğlu gibi sonu oldu

2009 yılında Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu, uzun bir süre polisten kaçtıktan sonra teslim olmuştu. Yakalandığında uzun sakallı hali dikkat çeken Garipoğlu, hapiste kendini asarak intihar etmişti. 2 yıl boyunca Türk polisinden kaçan Faruk Fatih Özer de yakalandığında uzun sakalıyla dikkat çekti. Odasında asılı halde ölü bulunan Özer, Cem Garipoğlu’nu hatırlattı.

2 milyar dolarlık kripto nerede?

Faruk Fatih Özer, Thodex üzerinden kullanıcıların yatırdığı toplam 2 milyar dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı. Dijital ortamda bulunan soğuk cüzdan hesabındaki paranın akıbetinin ise ne olduğu bilinmiyor. İlgili kurumlardan herhangi bir açıklama gelmezken, kripto varlıkların Arnavutluk’ta mı kaldığı yoksa Türkiye’ye mi getirildiği bilinmiyor.