Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın yapılacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, zor bir karşılaşma olacağını ifade etti.

Çok fazla dinlenme fırsatlarının olmadığını aktaran Reis, "Ligin ilk yarısına baktığımızda yoğun bir trafikten geçtik. Bu kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da kazanmak için oynayacaktır. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Anthony Musaba'nın artık kendi oyuncuları olmadığını ve futbolcuya ilişkin yorum yapmayacağını aktaran Reis, "Sadece Musaba'dan yoksun değiliz, birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğmuş oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Çok başarılı bir performans gösterdiler, yenilmeyen tek takımlar. Diğer kulvarlarda da iyi performans gösterdiler. Zor maç bizi bekliyor. İyi bir maç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kupaya uzanmak için önlerinde zorlu 2 maç bulunduğunu anlatan Reis, şunları kaydetti:

"Geçen sezon çok iyi performans göstererek buraya gelmeyi hak ettik. Yarınki karşılaşmadan zevk almaya çalışacağız. Kadroyu henüz kararlaştırmadım. Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Sakatların oluşu diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Emre de sakat. Bizim adımıza zor bir durum. Yarın güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Şimdiye kadarki performanstan dolayı tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Şartlar ne olursa olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, yarın da öyle olacak."

Zeki Yavru: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, kazanmak için ellerin en geleni yapacaklarını dile getirdi.

Anadolu kulüpleri için 3 kulvarda mücadelenin zorluğuna değinen Zeki, "Geçen sezon göstermiş olduğumuz büyük başarının ardından burada bulunmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun farkındayız ama bizler de iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa hem ligde zorlu süreçler geçirdik. Bir takım eksiklerimiz var. Ne olursa olsun buraya geldik ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hiçbir zaman bahanelere sığınmadıklarını aktaran Zeki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolun içindeki insanlar, Anadolu kulüplerinin 3 kulvarda bu işi götürmesinin zorluğunu biliyor. Biz de bunun zorluklarını yaşadık ama bahaneye sığınmadık. İzlanda'ya gittik, gelince 2 gün sonra maç oynadık. Hepsinden keyif alarak, birbirimize sarılarak en güçlü şekilde bu durumdan nasıl çıkarız diye konuştuk. Geldiğimiz noktada 3 büyük takımla burada bulunmak bizler için mutluluk, keyif ve çok büyük gurur verici bir olay. Bunun üstesinden gelmek için yarın sahaya çıkacağız."