

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kırmızı-Beyazlılar'ın teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Ofsayt gerekesi ile ile iptal edilen gollerine değinen Reis, "İlk yarı gösterdiğimiz performansla alakalı pozitif bir olay varsa iyi savunma yaptığımızdı. Attığımız golde ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Attığımız golde resimleri gördüm. Kesinlikle ofsayt değil. 1-0 öne geçmiş olsaydık maç bizim adımıza daha iyi geçebilirdi. Hakem performansıyla 2 karardan dolayı hemfikir değilim. Diğer karar da Van Drongelen'in sarı kartı. Ağzına aldığı darbe vardı. Ciddi derecede kanıyordu. Elbette mağlubiyetimizin sebebi bunlar değil. Ancak attığımız golde verilen ofsayt kararı çok ağır oldu." ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ GOL ERKEN GELDİ'

İkinci devrenin başında gelen golün planlarını bozduğunu ifade eden denyimli teknik adam "Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncu vardı. Onlara da fırsat verdim. Süper Lig'de ilk maçını ilk dakikalarını oynadı. Samsunspor olarak gençlere de fırsat veren bir takımız. İkinci gol çok erken geldi. O golden sonra maç bitmiş oldu. Her mağlubiyet bizim ve insanların canını sıkıyor. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım diğer maçlarda iyi performans gösteriri" dedi.