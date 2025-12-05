Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında uzatmalarda yedikleri golle 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında en az 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

Alman teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sinirli olduğunu dile getiren Reis, "Açıkçası doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Çok kızgın ve üzgünüm. Bir maçı kaybedebilirsiniz. Özellikle ilk yarıdaki performansımızı ikinci yarıda da göstererek kaybetmiş olsaydık farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü ilk yarıda çok kötü bir performans gösterdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir karakter sergiledik. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda yediğimiz bir golle mağlup ayrılıyoruz." diye konuştu.

HAKEMLERE TEPKİ

Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen ile Video Yardımcı Hakem (VAR) Onur Özütoprak'a son anlarda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili tepki gösteren Reis, "Son dakika aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısı Fenerbahçe maçında da verilmişti ve golümüz çalınmıştı. Bu pozisyonu 'Büyük bir skandal' olarak değerlendiriyorum. Bana göre net bir penaltıydı. Penaltı verilseydi belki maç berabere bitecekti. VAR'daki hakemlerin ne yaptıklarını bilmek isterdim. O esnada bir şeyler mi yiyorlardı ya da molaya mı çıkmışlardı? Ancak ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.