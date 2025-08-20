UEFA Avrupa Lig play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Atina'daki Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmadan zevk almaya çalışacaklarını vurgulayan Reis, "Oynamış olduğumuz futboldan zevk almaya çalışacağız. Ama korkmadan oynamak çok çok önemli olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapma çalışacağız. Carlo Holse'nin bizimle olmayışına 'yazık oldu' diyebilirim. Holse'nin dışında Musaba da bizimle birlikte değil. Ama futbolda bu tür sakatlıklar olabiliyor. Bu oyuncuların olmayışı diğer futbolcuların forma şansı olabileceği anlamına geliyor. Bizim gücümüz, takım olmayı başarmamız, birlik olmamız ve o birliği sağlamamız. Umarım yarın çok güzel bir performans gösteririz. bizimle gelmeyen futbolcular sebebiyle kadroda minimum bir değişiklik yapmak zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Reis, geçen yıl oynadıkları şekli kesinlikle değiştirme konusunda düşüncelerinin olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sezon da bunu sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz çok tecrübeli bir takım, onlara karşı da çok zor bir maç olacaktır. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki iki maç da bütün sonuçlara açık olacak. Biz de tabii burada oynadığımız futboldan zevk almak istiyoruz. Aynı zamanda buradan güzel bir netice almak istiyoruz. Bu günlerde yoğun bir maç takvimine gireceğiz. Elbette çok zorlu bir dönem bizi bekliyor. Birçok kulvarda yarışacağız. Avrupa'da da iyi performans göstermek istiyoruz. Eğer bu turu geçersek Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Eğer eleyemezsek Konferans Ligi'ne devam edeceğiz. Kesinlikle takım olarak doğru yolda olduğumuz söyleyebilirim."

Zeki Yavru: Dostça bir mücadele olsun istiyorum

Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru ise kulüp tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadıklarını dile getirdi.

Hem kendisi hem de takım adına gurur verici olduğunu aktaran Zeki, "Geçen sezon bizim için çok mutluluk ve gurur verici bir sezondu. Ardından artık yarın Avrupa sahnesinde yerimizi alacağız. Bunun bilinci ve gururu ile Atina’ya geldik. En iyi şekilde camiamızı ve ülkemizi temsil etmek için buraya geldik. İnşallah avantajlı skorla Samsun'a dönmek istiyoruz. Tabii ki zor Avrupa arenasında defalarca bulunmuş bir takım. Ama biz de kolay lokma asla değiliz. İnşallah yarın saha bunu göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Zeki, 10 yıl sonra Avrupa'da oynamanın kendisi adına mutluluk verici olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Benim adıma da yaklaşık 10 yıl sonra Avrupa’da olmak mutluluk verici. Tüm oyuncular bunun bilincindeyiz. Öncelikle hedefimiz camiamızı mutlu etmek. Ama ülke puanına ne kadar katkı sağlayabiliriz, bu da bizler için o kadar önemli. Yani burada turu geçersek Avrupa Lig’ini oynayacağız, geçemezsek Konferans Lig’inde devam edeceğiz. Bunun ülkemiz adına önemli olduğunun bilincindeyiz. Umarım ülke puanına önemli katkı veririz. Herkes geldiğimizden beri bizi çok sıcak karşıladı, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de misafirperverliğimizi Türkiye'de göstermek istiyoruz. Komşu ülkemiz, iki ekip adına da öncelikle dostça bir mücadele olsun istiyorum. Bunun dışında rakibimizin analizini yaptık. Onların sahada güçlü ve agresif olduğunu, taraftarları önünde etkili oyunları olduğunu biliyoruz. Biz de aynı şekilde agresif şekilde oynayan bir ekibiz. Turu geçmek için tabii ki çok mücadele etmek istiyoruz. Sevindirici bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz. Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Belki kolay bir rakip olduğumuzu düşünüyorlar ama yarın biz onları hayal kırıklığına uğratmayı düşünüyoruz."